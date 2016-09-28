Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала запрет абортов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала обращение за запрет абортов на территории России. Уполномоченный по правам ребенка при президенте заявила, что сейчас накоплен большой опыт совместной работы государства и общества по предотвращению абортов.

По словам Кузнецовой, "весь цивилизованный мир не первый год выступает против абортов. "Мы поддерживаем эту позицию, при этом считаем, что этот вопрос требует системного подхода", - цитирует детского омбудсмена ТАСС.

Анна Кузнецова отметила, что работу по профилактике абортов необходимо продолжить, сделав основной упор на защите традиционных семейных ценностей, поддержку материнства, семей с детьми, на помощь молодым семьям, совершенствовании программ воспитания молодежи.

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Патриарх Кирилл и верховный муфтий также поддержали запрет абортов в России.

Патриарх Кирилл не подписывал обращение о полном запрете абортов в стране.