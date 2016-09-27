Патриарх не подписывался за полный запрет абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не подписывал обращение о полном запрете абортов в стране. Пресс-секретарь предстоятеля РПЦ опроверг резонансное сообщение, опубликованное сегодня многими СМИ.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», священник Александр Волков пояснил, что обращение имеет несколько другой смысл: вывести услуги по оказанию абортов из системы обязательного медстрахования, и РПЦ всегда придерживалась такой позиции. Патриарх Кирилл действительно встретился с участниками общественных движений «За жизнь» и «Православные добровольцы», выступающих против абортов, и присоединился к 500 тысячам других подписантов. Это сделано было только с целью привлечь внимание к проблеме. Ни о каком полном запрете речь не идёт, утверждает пресс-секретарь. По крайней мере, пока. Если обращение наберёт миллион подписей, его направят в Госдуму РФ.

Тем не менее, на самом сайте Патриархии заголовок новости читается недвусмысленно: «Святейший Патриарх Кирилл поставил подпись под Обращением граждан за запрет абортов».

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