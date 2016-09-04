Патриарх Кирилл обозначил ключевые принципы РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко обозначил ключевые приоритеты РПЦ.

Выяснилось, что важнейшим аспектом деятельности церкви является социальная работа. В частности, церкви следует заботиться о матерях, оказавшихся в трудном положении, а также о молодежи и ее воспитании, сообщает РИА "Новости". По мнению патриарха Кирилла, церковь и государство должны сделать максимум для того, чтобы поддерживать материнство и детство. Священнослужитель подчеркнул, что подобная работа ведется уже несколько лет.

Патриарх не обошел вниманием и свою обеспокоенность в связи с духовным и нравственным состоянием юношей и девушек.

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