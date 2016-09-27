Патриарх Кирилл подписал призыв к полному запрету абортов в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил свою подпись под обращением, призывающим полностью запретить аборты в России. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В документе также предлагается запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, противозачаточные средства с абортивным действием, вспомогательные репродуктивные технологии, неотъемлемой составляющей которых является "унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития".

Подписи под обращением собирают участники Общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы». С ними патриарх Кирилл встретился сегодня после богослужения в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово в Новой Москве.

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