Памфилова прокомментировала информацию о нарушениях на выборах на Алтае

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова получила информацию о нарушениях на избирательных участках на выборах в Госдуму в единый день голосования от Владимира Рыжкова.

По словам главы ЦИК, если данные о нарушении на выборах подтвердятся, итоги голосования могут отменить. Информация наблюдателей о том, что в парке "Лесная сказка" планировалась попытка так называемого "круизного голосования", передана в МВД. В Барнауле на избирательных участках замечены попытки массовых вбросов бюллетеней за одну из парламентских партий, сообщил кандидат от партии "Яблоко" Владимир Рыжков.

Политик разместил в соцсети Facebook видеозапись задержания "круизеров" в Барнауле.

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