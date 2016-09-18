В Ингушетии примут участие в выборах 18 долгожителей

Восемнадцать жителей Ингушетии, которым исполнилось более 100 лет, примут участие в выборах депутатов Госдумы РФ и депутатов Народного собрания республики, сообщает председатель избиркома региона Мусса Евлоев.

Евлоев сообщил, что по республике в списках для тайного голосования числится 217 тысяч избирателей, - в их числе 18 жителей республики, которым исполнилось сто и более лет, - передает ТАСС слова главы регионального избиркома.

Самый старый из долгожителей - 120-летний Аппаз Илиев, проживающий в Джейрахском районе республики.

На предыдущих выборах в Госдуму в республике приняли участие 86% избирателей, а в выборах депутатов в законодательное собрание республики - 85,4%.