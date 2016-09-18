Зафиксированы нарушения на выборах в Госдуму РФ

О первых нарушениях во время выборов в Госдуму России заявило движение «Голос». Члены УИК № 663 села Килянки (район Якутии) отказались прошивать списки избирателей, а наблюдателей попросили не вмешиваться.

Непрошитые списки избирателей также обнаружены в Таттинском и Чурапчинском районах Якутии и в Алтайском крае (УИК № 1309, Бобровка и УИК № 1285, Повалиха), сообщает движение «Голос». После обращения наблюдателей списки были прошиты. Об инциденте в селе Килянки наблюдатели известили органы ФСБ и прокуратуру.

Сообщается и о других нарушениях: веб-наблюдатель обнаружил некорректное расположение камер на некоторых участках Красноярска (УИК № 483, 476), Новосибирска (УИК № 1696), Челябинска (УИК № 637): камеры, которые должны снимать ящик для голосования, «смотрят» смотрят в другие стороны.

Региональный эксперт «Голоса» Станислав Андрейчук сообщает о случае «карусели» - это когда избиратель получает уже заполненный бюллетень, чтобы опустить его в урну. Нарушение зафиксировано в Барнауле, передает «Дождь».