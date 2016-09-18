Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации. Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл на избирательный участок в Одинцово Московской области.

Сразу после голосования владыка осветил подворье храма Покрова Божией Матери в поселке Барвиха. Предстоятель РПЦ поздравил россиян с днём выборов и заявил, что проходящее в стране голосование является частью глобального выбора человечества между добром и злом, передает «Лайф».

Читайте также:

В России сегодня единый день голосования

В Барнауле жалуются на попытки массовых вбросов бюллетеней на выборах (ВИДЕО)