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В Барнауле жалуются на попытки массовых вбросов бюллетеней на выборах (ВИДЕО)

18 сентября 2016, 09:49 [ «АН-онлайн» ]

В Барнауле жалуются на попытки массовых вбросов бюллетеней на выборах (ВИДЕО)
фото: соцсети

О том, что в Барнауле в единый день голосования на избирательных участках замечены попытки массовых вбросов бюллетеней за одну из парламентских партий, сообщил кандидат от партии «Яблока» Владимир Рыжков.

По словам Владимира Рыжкова, он уже проинформировал главу ЦИК Эллу Панфилову и сообщил в правоохранительные органы Барнаула.  Политик сообщил, что студентов из окрестных сел с утра инструктируют, за кого и где они должны проголосовать, передает радиостанция «Эхо Москвы».

В интернете опубликована видеозапись задержания круизеров в Барнауле. «Поймали Алтайские эсеры. Молодцы. Но круиз в Барнауле продолжается. Делаем все возможное, чтобы остановить», - написал Вадимир Рыжков 

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