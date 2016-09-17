Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, подразделение которого возглавлял арестованный по подозрению во взятничестве полковник Дмитрий Захарченко, могут реформировать или вообще упразднить.

На этой неделе глава МВД Владимир Колокольцев назначил проверку во ГУЭБиПК. Объяснения берутся не только у подчиненных полковника Захарченко по управлению "Т", но и у сотрудников других подразделений, в том числе "П" (промышленность), где ранее работал арестованный полковник-миллиардер. Рапорт об отставке уже подал начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко, - пишет газета "Коммерсантъ".

Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября. В квартире его сестры во время обыска были обнаружены Более восьми миллиардов рублей в разной валюте ( 120 миллиона долларов и 2 миллиона евро).

Захарченко арестован до 10 ноября.

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