Полковнику Захарченко смешно находиться в СИЗО

Адвокат Александр Лебедевич, защищающий интересы полковника МВД Дмитрия Захарченко, рассказал, как живется задержанному правоохранителю за решеткой.

По словам юриста, которые приводит life.ru, Захарченко знает, какие люди заказали его уголовное преследование. Как сообщил Лебедевич, сокамерники полковника пытаются поговорить с ним «по душам». Оперативник Захарченко прекрасно знает методы работы своих коллег, и ему с такими людьми находиться вместе смешно, рассказал адвокат.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что 9 млрд рублей, которые нашли в квартире Захарченко, будут переданы на хранение в банк.

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