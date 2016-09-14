Сбербанк рассказал о дальнейшей судьбе миллиардов полковника Захарченко

Валюта, которую правоохранители нашли у полковника МВД Дмитрия Захарченко, будет храниться в банке. Об этом сегодня заявили в Сбербанке. Кто перевезет деньги и в какую конкретно финансово-кредитную организацию их положат, пока не сообщается.

Напомним, в квартире Захарченко, который обвиняется следствием в коррупционных преступлениях, обнаружили валюту общей стоимостью в 8-9 млрд рублей. Также выяснилось, что солидные денежные суммы полицейский чиновник хранил на счетах заграничных банков.

Ранее в среду «АН-онлайн» писали о том, что наличие этих счетов стало сюрпризом для адвоката Захарченко. Юрист Юрий Новиков пожаловался прессе на то, что его не приглашают на следственные действия.