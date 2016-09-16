Захарченко объяснил, откуда взялись найденные у него миллиарды

Полковник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко заявил, что изъятые у него 8,5 миллиарда рублей - не его. Захарченко предположил, что деньги принадлежат его сводной сестре.

Правоохранитель рассказал, что с сестрой видится редко, может быть, раз в полгода. Захарченко считает, что владелец денег в скором времени найдется.

"Деньги эти не мои и были обнаружены не в моей квартире, и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера", — заявил Захарченко в интервью газете "Комсомольская правда".

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