Полковник Захарченко заявил о сфабрикованности своего дела

Обвиняемый в коррупционных преступлениях полковник МВД Дмитрий Захарченко не признает своей вины и считает, что его дело сфабриковано.

С высокопоставленным полицейским удалось пообщаться «Комсомольской правде». В разговоре с журналистами Захарченко сказал: его упрятали за решетку, чтобы сместить с должности. Напомним, в момент задержания правоохранитель занимал пост врио руководителя ГУЭБиПК МВД России. Фамилии людей, которые так жестоко обошлись с Захарченко, он не назвал.

Накануне «АН-онлайн» привели выдержки из интервью адвоката Захарченко Александра Лебедевича. Юрист заявил, что полковнику смешно находиться в СИЗО.

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