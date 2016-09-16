В расследовании дела миллиардера Захарченко появилась новая версия

Утром в пятницу, 16 сентября, стало известно, что в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении полковника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, появилась новая версия.

Следователи полагают, что миллиарды рублей, обнаруженные у Захарченко, могут быть "откатами", которые предназначались для топ-менеджеров ряда нефтяных и газовых компаний, передает издание "Коммерсант", ссылаясь на собственный источник.

Напомним, полковник был задержан на прошлой неделе после того, как в ходе обысков у него была обнаружена валюта на общую сумму около девяти миллиардов рублей. В настоящий момент Дмитрий Захарченко находится в СИЗО; он обвиняется по статьям "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями", а также "воспрепятствование законной деятельности следователя".

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