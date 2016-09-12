Шойгу доложил Путину о результатах военных учений «Кавказ-2016»

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 12 сентября, провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Министр обороны Сергей Шойгу доложил участникам совещания о результатах завершившихся учений «Кавказ-2016».

Учения «Кавказ-2016» проводились на полигонах ЮВО, в акваториях Черного и Каспийского морей с 5 по 10 сентября. В учении принимало участие около 12,5 тысяч военнослужащих, было задействовано до 60 самолетов и вертолетов, около 400 единиц боевой техники, в том числе 90 танков, свыше 15 боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.

На совещании с постоянными членами Совбеза Путин обсудил сирийский вопрос и предстоящий саммит СНГ. Ситуация в Сирии обсуждалась в контексте недавних российско-американских договорённостей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и американский министр Джон Керри на прошлой неделе провели переговоры и заключили соглашение по сирийскому вопросу. Согласно договоренностям, Россияи США взяли на себя обязательство по прекращению военных действий с 00:00 12 сентября. План предусматривает запрет сирийской армии совершать полеты боевой авиации в САР и наносить удары по позициям оппозиции.

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