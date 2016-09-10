Лаврову и Керри удалось договориться по Сирии

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову и госсекретарю США Джону Керри удалось договориться по Сирии.

Встреча дипломатов, в ходе которой было согласовано 5 документов, продолжалась рекордные 14 часов. Как уточняет ТАСС, все эти соглашения останутся "закрытыми". В ходе пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри отметил, что РФ и Штаты объявляют о плане, который способен прекратить страдания людей в Сирии и обеспечить переход к политическому процессу.

Было решено с 12 сентября ввести на территории САР режим прекращения огня, предусматривающий отсутствие любых военных действий, в частности, воздушных бомбардировок.

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