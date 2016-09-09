Лавров и Керри прервали переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри взяли перерыв в переговорах, которые сейчас проходят в Женеве.

Источник в российской делегации сообщил, что встреча дипломатов возобновится через час. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленную личность, стороны переговоров рассматривают наработки, готовятся к следующему "раунду", в настоящий момент продолжается экспертная работа.

Напомним, встреча Лаврова и Керри началась в 10.30 по московскому времени в отеле "Президент Уилсон". Перед началом беседы оба дипломата высказали свое беспокойство по поводу нового ядерного испытания КНДР.