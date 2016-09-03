Московский политолог рассказал, кто станет преемником Ислама Каримова

Вероятным преемником скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова может стать премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев. Таково мнение старшего научного сотрудника института МЭМО Виктора Надеина-Раевского.

Специалист академического Института мировой экономики и международных отношений, эксперт Российского совета по международным делам Виктор Надеин-Раевский считает, что на первом этапе Мирзиеев будет управлять страной в тандеме с главой службы национальной безопасности Рустамом Иноятовым.

Именно Мирзиеев занимался организацией похорон Каримова, а это – верный признак будущего преемника. По мнению Надеина-Раевского, тот, кто оказывается «ближе к телу», и играет наибольшую роль, тем более – в Узбекистане, стране с восточными традициями преемственности.