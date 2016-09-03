На похороны президента Узбекистана прибудут делегации семнадцати государств

Представители 17 государств будут присутствовать на траурной церемонии в Самарканде, чтобы проститься с главой Узбекистана Исламом Каримовым, который скончался на 79-ом году жизни после кровоизлияния в мозг.

Ислам Каримов найдет успокоение у себя на родине, в Самарканде, рядом с тем местом, где похоронены его родители. В церемонии похорон будут участвовать руководители и представители как минимум семнадцати государств, среди которых лидеры ближайших стран – Таджикистана, Туркмении, Афганистана, а также главы правительств Грузии и Киргизии, Казахстана и Белоруссии.

В траурной процессии примут участие и вице-премьеры Южной Кореи, Украины, Китая. Российскую Федерацию на церемонии прощания с лидером Узбекистана будет представлять Дмитрий Медведев, глава кабинета министров.

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