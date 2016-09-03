Песков объяснил, почему Путин не прибудет на прощание с Каримовым

Глава пресс-службы российского президента назвал причину, по которой Владимир Путин не может прилететь на прощальную церемонию с руководителем Узбекистана, который скончался 2 сентября в возрасте 78 лет.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, Владимиру Путину не позволяет прилететь в Самарканд плотный график, который не может быть нарушен. Ислам Каримов будет похоронен у себя на родине. Как подчеркнул Дмитрий Песков, возможность присутствия российского лидера на торжественной церемонии была рассмотрена, но никаким образом не могла быть претворена в жизнь.

Президент России должен выступить на пленарном заседании саммита G20, а полет до Самарканда длится семь часов. Просто физически российский лидер не сможет проститься с главой Узбекистана. Вместо него будет присутствовать премьер-министр Дмитрий Медведев.

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