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Путин не полетит на похороны Каримова

2 сентября 2016, 21:29 [ «АН-онлайн» ]

Путин не полетит на похороны Каримова
globallookpress.com

Президента России Владимира Путина не будет на похоронах Ислама Каримова. Российскую делегацию на похоронах возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.

В состав делегации также войдет руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Как пояснили источники «Дождя» из числа федеральных чиновников, Владимир Путин по ранее составленному графику в воскресенье будет работать на саммите G20.

Согласно официальному сообщению, поступившему из Узбекистана, Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни после кровоизлияния в мозг. 27 августа он был госпитализирован с инсультом, а на следующий день появилось сообщение о его критическом состоянии. Похороны президента Узбекистана состоятся завтра, 3 сентября, в Самарканде. В республике объявлен трехдневный траур.

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