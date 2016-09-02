Узбекистан официально сообщил о смерти президента Каримова



На 79-м году ушел из жизни бессменный с 1991 года президент Узбекистана Ислам Каримов. Официально подтвердило его смерть правительство страны, а неофициально – дочь президента на странице в Instagram.

С 28 августа глава Узбекистана лежал в больнице после перенесенного инсульта. В последние дни СМИ не раз сообщали о смерти президента, однако только сегодня в сообщении правительства Узбекистана на официальном сайте опубликован некролог и объявлено о проведении похорон завтра в Самарканде.

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями временно исполняющему обязанности президента Узбекистана Нигмасулле Юлдашеву в связи с кончиной Каримова, отметив высокий авторитет и важную роль Ислама Абдуганиевича в сотрудничестве стран СНГ.

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