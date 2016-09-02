Каримов официально еще жив

Жив или мертв президент Узбекистана Ислам Каримов? Ответ на этот вопрос знают только представители руководства республики, но от них продолжает поступать противоречивая информация.

Некоторое время назад ряд российских СМИ сообщили о том, что смерть Каримова наконец-то подтверждена официально. Однако не прошло и полчаса, как последовало официальное же опровержение от правительства Узбекистана.

Напомним, Каримов был госпитализирован несколько дней назад. По словам дочери президента, он перенес инсульт.

Исламу Каримову в январе этого года исполнилось 78 лет. Он руководит независимым Узбекистаном с 1991-го и является первым и пока единственным президентом с истории этого среднеазиатского государства.