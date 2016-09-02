Президент Узбекистана находится при смерти

Правительство Узбекистана сообщает о предсмертном состоянии президента Республики Ислама Каримова. За прошедшие сутки состояние 78 – летнего главы значительно ухудшилось и врачи оценивают его как критическое.

Ранее узбекские СМИ сообщали о том, что Каримов находится на стационарном лечении, которое потребует "определенного времени", тогда как дочь президента Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram написала, что ее отец находится в реанимации после кровоизлияния в мозг.

В минувший вторник стало известно об отмене запланированного на 31 августа правительственного концерта с участием руководства страны и представителей дипломатического корпуса в честь 25-летия независимости Узбекистана.