СМИ: президент Узбекистана Ислам Каримов умер

Президент Узбекистана Ислам Каримов умер. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника в дипломатической сфере. Ранее кабинет министров республики сообщил о резком ухудшении здоровья Каримова.

В местных газетах («Народное слово», «Правда Востока» и «Халк сузи») сообщалось, что состояние Каримова за последние сутки резко ухудшилось и оценивается врачами как критическое.

О госпитализации Ислама Карима стало известно 28 августа - было заявлено, что главе республики требуется медицинское обследование. На следующий день его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram написала, что ее отец находится в реанимации после кровоизлияния в мозг.

Президентом Узбекистана Ислам Каримов стал 25 лет назад, в 1991 году.

Официального подтверждения о смерти главы Узбекистана пока не появилось.