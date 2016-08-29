Ислам Каримов попал в реанимацию

Ислам Каримов, занимающий пост главы Узбекистана, в воскресение был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг, случившимся у него накануне. Об этом в своем блоге в соцсети Instagram написала дочь президента.

Ранее сообщалось, что Каримов находится на стационарном лечении и нуждается в тщательном обследовании врачей, однако причины ухудшения состояния здоровья не назывались.

В настоящее время Каримов находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают состояние президента как стабильное, но добавляют, что прогнозы относительно его здоровья делать пока рано.

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