Дочь Каримова поблагодарила людей за слова поддержки в адрес отца

Родная дочь узбекистанского лидера Лола Каримова выразила благодарность тем людям, которые поддержали президента во время его болезни. Обращение девушки было приурочено к национальному празднику в стране.

День независимости Узбекистана, который отмечается традиционно 1 сентября, стал поводом для дочери президента, чтобы поздравить людей с праздником и высказать слова благодарности всем тем, кто искренне переживал за здоровье её отца. Ислам Каримов, попавший в реанимацию с кровоизлиянием в мозг, стал поводом для многочисленных обсуждений. Лола Каримова убеждена, что люди, желающие добра, во многом помогают в выздоровлении отца.

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