В Узбекистане опровергли смерть Каримова и арест первого вице-премьера

Никаким образом не подтверждены данные о смерти узбекистанского лидера Ислама Каримова. Также ничего доподлинно неизвестно и об аресте Рустама Азимова, первого вице-премьера страны, о котором писали СМИ.

Отправка в больницу Ислама Каримова, президента Узбекистана, с тяжелым диагнозом – кровоизлияние в мозг – стало причиной появления слухов о его смерти. Некоторые издания, ссылаясь на неподтвержденные источники, заявили, что лидер умер. Но на самом деле здоровье узбекистанского главы остается в настоящее время остается стабильным, сообщили в пресс-службе президента.

К тому же неподтвержденными оказались и сообщения об аресте Рустама Азимова, первого вице-премьера. Как выяснилось, все работают по-прежнему, на своих постах.