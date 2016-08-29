СМИ сообщили печальную новость: скончался Ислам Каримов

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Девушку затолкали в машину и похитили на глазах у прохожих в центре Москвы
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В Ростовской области охранник мог убить покупателя из-за шампуня
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Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года
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Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20
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Жительница Чувашии пойдет под суд за съемки порно с малолетней дочерью
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Парапланерист упал под Петербургом с высоты 400 метров и остался жив
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Появилась информация о встрече Обамы и Эрдогана
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Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду распространяется на игры-2018
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Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам
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В поселке Брусничном мужчина искал бруснику, а набрел на медведя
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Футболиста-легенду задержали в аэропорту с поддельными документами
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Подросток из Калининграда едва не умер при попытке сделать селфи
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«Селтик» и «Рейнджерс» могут начать выступать в Футбольной лиге Англии
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Медведев: Европе следует поучиться у России
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Рим не намерен принимать у себя Олимпийские игры
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Двое россиян-призёров Паралимпийских игр отстранены за применение допинга
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Песков: пока нельзя сказать, где пройдет альтернативная Паралимпиада
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Станислав Черчесов кардинально меняет штаб сборной России
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Бронзовый призер ОИ заранее оправдался за продажу подаренного BMW
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Путин не намерен посещать Генассамблею ООН
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В Забайкалье уволили почтальона, выбросившего письма в лесу
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За рулем машины в центре Москвы обнаружили труп
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Убийство в новогоднюю ночь: петербуржец сядет на 10 лет
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Сотрудники метро избили мужчину в центре столицы
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На Лубянке произошла драка: ранены двое гостей столицы
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В Торонто люди вышли на улицу, чтобы поддержать паралимпийскую сборную России
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Сборная России по пляжному футболу стала третьей в Суперфинале Евролиги
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Как Исинбаева зарядку с военными в Сирии проводила (ВИДЕО)
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Умер полицейский, раненый при нападении чеченцев на пост ДПС в Балашихе