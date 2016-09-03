Кортеж с телом Каримова проехал по центру Самарканда

Торжественную церемонию встречи кортежа с телом узбекистанского лидера организовали в Самарканде. Многие тысячи жителей города вышли на улицы города, чтобы проводить своего президента в последний путь.

Церемония прощания с Исламом Каримовым, скончавшимся на 79 году жизни, начнется в 12.00. От главной площади Регистан, которая находится в родном городе президента Узбекистана, траурная процессия направится на кладбище, где покоятся родители Ислама Каримова. Рядом с ними и будет похоронен лидер страны.

На историческом кладбище, которое имеет название Шахи-Зинда, уже давно никого не хоронят, но для президента будет сделано исключение. Центр города перекрыт для движения, и повсюду дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком.

Читайте также:

Дочь Каримова поблагодарила людей за слова поддержки в адрес отца

Песков объяснил, почему Путин не прибудет на прощание с Каримовым