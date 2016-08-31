В Узбекистан могу направиться исламисты, что создаст для нас огромную опасность!

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Ислама Каримова с Днем независимости страны и пожелал ему доброго здоровья.

В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец напомнила, что между нашими двумя странами действует соглашение, которое позволяет российским специалистам оказывать медицинскую помощь президенту Узбекистана, однако Ташкент не обращался с таким запросом.

Напоминаем, что в последние несколько дней поступают противоречивые сообщения о состоянии здоровья Ислама Каримова.

Вопрос: «Чем может угрожать России смена узбекских лидеров?»

Алексей Арбатов, руководитель Центра по международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, депутат Госдумы I-III созывов, действительный член (академик) РАН, доктор исторических наук:

«Теперь нам надо думать о взаимодействии с Казахстаном и Таджикистаном»

- В Узбекистане при смене лидеров возможна дестабилизация, и может сразу начаться внутренняя борьба.

Это может послужить поводом для массовых выступлений, которые, как все мы помним, уже бывали в недалеком прошлом в том же Андижане...

Более того, туда сразу же могут направиться отряды исламистов, талибов, «Аль-Каиды» и «Исламского государства», что может представлять уже для нас огромную проблему и огромную опасность!

Конечно, хотя у нас в Узбекистане очень много, что называется, своих людей, теперь нам, прежде всего, надо думать о взаимодействии с Казахстаном и Таджикистаном.

Это нужно для того, чтобы не допустить разрастания кризиса и чтобы мобилизовать по полной программе все силы ОДКБ, корпус быстрого реагирования, силы быстрого развертывания и т.п.

То есть привести в полную готовность всё, что у нас там есть.

Так что у России есть все возможности для того, чтобы отстаивать свои интересы в этом регионе, но вот сделаем мы это или нет – это уже вопрос не ко мне...

Семен Багдасаров, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, депутат Госдумы V созыва, полковник в отставке:

«У Иноятова всегда было много товарищей в ФСБ»

- Во-первых, мы не знаем, кто будет, так сказать, новым Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Будет ли это премьер Шавкат Мирзиёев, его первый заместитель Руслан Азимов или, не дай бог, еще кто-то...

Но я думаю, что та преемственность политики, которую проводил Каримов, все-таки должна сохраниться.

Другое дело, что Ислам Абдуганиевич был сугубо советским человеком. Да, эти ребята тоже родились в советское время, тоже закончили советские вузы...

Но Каримов был не просто советским человеком, он был этим просто пропитан!

Не секрет, что Ислам Абдуганиевич был одним из руководителей Госплана Узбекской ССР, и, кстати, его очень хорошо знал председатель Госплана СССР Юрий Дмитриевич Маслюков, с которым мне тоже приходилось работать.

Когда Ислам Абдуганиевич был еще Первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана, я знал его. Жена у него русская, Татьяна...

То есть это был типичный «советский продукт». При этом Каримов прекрасно понимал, что надо ориентироваться сразу на несколько государств.

Может ли теперь что-то поменяться? Нет, кардинально ничего не изменится. Другое дело, что нам тоже надо думать, как встраиваться в систему того, что происходит на постсоветском пространстве, где меняются лидеры. Тут ведь и от нас многое зависит...

Сейчас уже говорят, что если Ислама Абдуганиевича сменит первый зампред правительства и министр финансов Узбекистана Руслан Азимов, который помимо двух наших вузов окончил магистратуру в Оксфорде и работал с международными финансовыми структурами, то он больше будет ориентироваться на США. Вполне возможно.

А вот премьер правительства Узбекистана Шавкат Мирзиёев, если так можно выразиться, более советский человек...

Так что тут не всё так просто. Будет или нет кто-то из них, наверное, будет решать Рустам Иноятов - председатель Службы национальной безопасности Узбекистана, бывший офицер КГБ Узбекской ССР.

Рустам Расулович бессменно руководит самой мощной силовой структурой Узбекистана с того момента, когда Ислам Каримов сначала был Первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана, а затем президентом страны.

Так что Рустам Иноятов - это тоже, как говорится, наш человек. Кстати, у него всегда было очень много, так сказать, русифицированных товарищей в ФСБ. Но, надо заметить, что ему 72 года. Это так, между прочим...

С другой стороны, у нас тоже были благостные настроения по поводу того же Януковича, дескать, он советский, он пророссийский...

Меж тем, на постсоветском пространстве у нас вообще нет никакой взвешенной политики! У нас сейчас если чего-то кому-то в голову взбрело, чего-то можно продать или купить, то мы и базируемся на этом.

Надо, конечно, заниматься и Узбекистаном, и другими постсоветскими странами. Надо смотреть на перспективу, взращивать эту политическую элиту с тем, чтобы они не в Оксфорд ехали учиться, а учились бы у нас.

Нам надо использовать людей, в том числе определяющих политику на этом пространстве, которые родились и выросли там.

Да, они зачастую русские, но они же прекрасно владеют ментальностью этого народа. У нас же никаких телодвижений в этом смысле пока не видно.

У нас нет возвращения оттуда наших соотечественников, среди которых можно было бы найти таких людей. Ничего же этого нет, ничего!

К сожалению, сейчас есть только такие люди, которые имеют весьма смутное представление и об Узбекистане, и о какой-то другой стране постсоветского пространства.

Когда я был начальником управления Министерства по делам СНГ и отвечал за три государства – Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, то в нашем ведомстве было много людей, которые родились и выросли там, работали в советской системе и знали многих министров, руководителей предприятий, силовиков...

Они знали их лично, работали с ними, и многие проблемы решались, что называется, на ура, в том числе и мною!..

Теперь же всё это уходит. Более того, взяли и разогнали Министерство по делам СНГ. Но если вы думаете, что теперь наш МИД лучше владеет ситуацией, то сильно ошибаетесь, - и это я знаю не понаслышке!

Может ли в Узбекистане сейчас где-то заполыхать, скажем, та же Ферганская долина? Что ж, я сам являюсь уроженцем города Маргилан, а это самый центр Ферганской долины, где всегда была непростая ситуация...

Так вот я вам скажу честно и откровенно: если сейчас они там договорятся касательно своего будущего руководителя, который будет вождем, наверное, в течение всего ближайшего десятилетия, то в Узбекистане всё будет нормально. Главное, чтобы они договорились!

Нужно, чтобы Рустам Расулович Иноятов сейчас не упустил ситуацию, потому что там тоже не всё так просто.

Там, кстати, есть и его оппоненты, в частности, Зелимхан Хайдаров, управделами при Каримове, который сейчас, как я понимаю, лишится своей должности.

Повторяю, там тоже не всё так просто. Но, надеюсь, они договорятся, а если договорятся, то сдержат ситуацию.

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник запаса:

«Вопрос может решиться демократически, то есть просто договорятся»

- К сожалению, Ислам Абдуганиевич Каримов не обозначил четко выраженного преемника. Сыновей у него нет, дочери, скажем прямо, дискредитированы, и они не в большой политике. Поэтому неопределенность сохраняется...

Так что в Узбекистане либо может развернуться борьба за власть между кланами, либо вопрос может решиться демократически, то есть основные политические силы просто договорятся о едином кандидате.

Последний вариант, наверное, был бы для Узбекистана лучшим.

Что касается изменения политики Узбекистана по отношению к России, к ШОС, ОДКБ и, что нам очень важно, к Евразийскому экономическому союзу, то мне кажется, что новый президент вряд ли будет проамериканским.

Тот же Ислам Абдуганиевич Каримов, благодаря своему авторитету, своему богатому опыту держал равноудаленную позицию и от

Запада, и от Востока, и от России, и от Китая, и от Европы, а особенно - от Анкары.

А вот новый человек, который придет во власть, конечно, не будет иметь такого авторитета и опыта, поэтому вполне возможно, что он будет проводить более мягкую политику по отношению к той же Турции, Европе, США...

Думаю, что уже сейчас мы увидим попытки американцев как-то повлиять на позиции нового узбекского руководства; то же будет делать Анкара, в меньшей степени – Китай, хотя он там является достаточно сильным игроком.

Естественно, и Россия не должна оставаться в стороне...

Мне кажется, что в течение первого года преемственность «равноудаленной политики» Каримова будет сохраняться.

Ну а затем все эти интеграционные связи просто заставят Узбекистан изменить политику, поскольку сегодня оставаться независимыми и равноудаленным становится все труднее и труднее.

Давление будет усиливаться, поэтому мы надеемся, что Узбекистан будет углублять отношения именно с Россией, Казахстаном, в целом с нашими сторонниками, ну и если не вступит, то, по крайней мере, встанет в очередь на вступление в Евразийский экономический союз.

Николай Ковалев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, действительный член (академик) Российской академии естественных наук, бывший директор ФСБ РФ (1996-1998 гг.):

«Слишком цинично стали хоронить президента страны»

- Я думаю, что не произойдет никаких кардинальных изменений, ведь Узбекистан известен своей преемственностью.

Я от всей души желаю здоровья нынешнему президенту Узбекистана! Как-то уж слишком цинично с подачи некоторых журналистов стали хоронить президента страны. По меньшей мере, это некрасиво и неэтично.

Так что я надеюсь, что он поправится и выздоровеет, хотя, по сообщениям прессы, ситуация, конечно, серьезная.

Не думаю, что в отношениях Узбекистана и России могут произойти какие-то кардинальные изменения, и не вижу для этого никаких оснований.

Думаю, что там будет обеспечена преемственность, мы знаем всех претендентов на этот пост, и отношения к России у них нормальное.

Не думаю, что в Узбекистане возникнет какая-то взрывная ситуация.