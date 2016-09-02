Первый рейс в Турцию – с опозданием на 9 месяцев и 15 минут

Первый самолет с туристами из России в Турцию вылетел сегодня днём с 15-минутной задержкой. Boeing 767 компании Royal Flight выполняет до Анталии чартерный рейс, разрешенный с 28 августа главой правительства РФ.

Чартерные авиарейсы в Турцию разрешены спустя девять месяцев после конфликта между странами в результате инцидента, когда при одобрении президента Эрдогана был сбит российский военный самолет Су-24. Туристы могли совершать поездки в Турцию в индивидуальном порядке, но после принесенных извинений были отменены ограничения на продажу туров, и стали возможными перелёты регулярными рейсами авиакомпаний Turkish Airlines и «Россия» – туроператоры выкупали на них места. С завтрашнего дня полёты в Анталию начнёт Azur Air, затем Nord Wind и IFLy.

Правда, по утверждениям туроператоров, время упущено, и большого спроса на полёты в Турцию в этом году не ожидается, даже если путёвки подешевеют на 20-30%. Сыграет роль также нестабильная обстановка в этой стране и «эхо» прошлогоднего конфликта.

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