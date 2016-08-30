Первый пошел: чартеры в Турцию стартуют 3 сентября

На 3 сентября с тремя российскими авиаперевозчиками согласованы первые заявки на выполнение чартерных рейсов в Турцию. Об этом сообщает журналистам Федеральное агентство воздушного транспорта 30 августа.

Росавиация сообщает, что заявки поступили от трёх российских авиакомпаний: «Азур Эйр», «Северный ветер» и I fly.

В Росавиации отмечают, что первые пассажирские чартерные рейсы в Турцию будут выполнены 3 сентября авиаперевозчиками «Азур Эйр» из Ростова-на-Дону в Анталью и обратно. А 4 сентября к чартерным полётам присоединится еще одна российская авиакомпания - «Северный ветер».

Ранее письмо с просьбой снять заперт на чартеры в Турцию поступило в Правительство РФ от Минтранса и накануне было подписано Дмитрием Медведевым.