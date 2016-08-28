Свершилось: запрет на чартеры в Турцию снят

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства «О внесении изменения в постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г…». Это и есть документ об отмене запрета на чартеры в Турцию.

Документ опубликован на сайте Правительства России. Ранее пресс-служба премьер-министра сообщала, что документ поступил к Медведеву на подпись. В документе сказано, что авиаперевозчики должны «принять дополнительные меры для обеспечения транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой».

С просьбой снять запрет на чартерные рейсы в Турцию обратилось в правительство Министерство транспорта и связи РФ в минувшую субботу.