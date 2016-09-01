Путин: лидеры не должны быть зазнайками

Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с учащимися гимназии номер 2 во Владивостоке заявил, что ни один лидер не должен культивировать в себе такую черту, как зазнайство.

Президент России полагает, что тот, кто хочет стать лидером, ни в коем случае не должен задирать нос и считать, что он лучше других. По мнению Путина, в противном случае человек, метящий в лидеры, начинает проигрывать. Глава государства добавил, что амбиции - это хорошо, а вот зазнайство - плохо.

На вопрос школьников о том, каково это - руководить на протяжении долгих лет большой страной, Владимир Путин отметил, что это должны определять люди, которые приходят на выборы и голосуют, передает ТАСС.

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