Владимир Путин нанес визит в Нахимовское училище

В среду, 31 августа, российский президент Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки во Владивосток посетил Нахимовское училище.

Глава государства произнес речь перед учениками Нахимовского училища и поздравил их с новым учебным годом. Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность в том, что ребята смогут с честью продолжать традиции военного образования, патриотизма и реальной школы мужества.

Президент России подчеркнул, что данное учебное заведение дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, многие из которых впоследствии связали свою жизнь с Военно-морским флотом.

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