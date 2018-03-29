Анжелика Варум отказалась петь хит «Зимняя вишня»
29 марта 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Анжелика Варум отказалась исполнять свою песню на концерте в Иркутске. Она добавила, что все собранные деньги передаст родственникам пострадавших и погибших в Кемерово.
В песне есть такие строки:
«Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чем не виноват...»
Будет ли песня убрана из репертуара артистки окончательно, или она возвратится к ней спустя некоторое время -журналистам выяснить не удалось.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В стране ажиотажный спрос на огнетушители
В прокуратуру вызвана инспектор, проводившая последнюю проверку в сгоревшем ТЦ