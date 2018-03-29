Анжелика Варум отказалась петь хит «Зимняя вишня»

Певица Анжелика Варум отказалась исполнять свою песню на концерте в Иркутске. Она добавила, что все собранные деньги передаст родственникам пострадавших и погибших в Кемерово.

В песне есть такие строки:

«Вишня, вишня, зимняя вишня,

Прекрасных ягод аромат.

Белый снег ложится чуть слышно,

Никто ни в чем не виноват...»

Будет ли песня убрана из репертуара артистки окончательно, или она возвратится к ней спустя некоторое время -журналистам выяснить не удалось.