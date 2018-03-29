В стране ажиотажный спрос на огнетушители

После пожара в Кемерове москвичи и жители регионов проверяют запасные выходы в торговых центрах, а также массово закупают огнетушители. В школах детям рассказывают, как себя вести в экстренной ситуации.

Бдительные граждане обошли крупные развлекательные комплексы в столице и убедились, что далеко не все пожарные двери открыты. После народных проверок и визитов инспекций ситуация улучшилась – замки с эвакуационных выходов исчезли. Но, увы, не везде, да и нет гарантии, что двери не заблокируют снова. Россияне стали с большой с осторожностью ходить в кино, особенно в торговых центрах, первым делом проверяют, есть ли поблизости запасные выходы. Родители и педагоги стараются обсудить с детьми, что делать при возникновении задымления и как передвигаться в толпе.

Также по всей стране выросли продажи огнетушителей. Их скупают не только коммерсанты, которые готовятся к проверкам, но и обычные граждане для хранения дома. Кроме того, люди приобретают специальные покрывала из негорючей ткани и веревочные конструкции, с помощью которых можно спуститься из окна.