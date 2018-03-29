В прокуратуру вызвана инспектор, проводившая последнюю проверку в сгоревшем ТЦ

В кемеровскую прокуратуру вызвана пожарный инспектор Дарья Москалёва, которая проводила последнюю проверку сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Источник в экстренных службах Кемеровской области сообщил, что, согласно документам, именно Москалёва последней из инспекторов пожарного надзора ходила с проверкой в этот торговый центр, - передаёт RT. Почему пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» была отключена

Судя по документам, проверка была проведена в июне 2016 года. Инспектор проверяла центр два часа и нарушений не выявила.

Очередная проверка пожарным инспектором «Зимней вишни» была запланирована на конец 2018 года в связи с надзорными каникулами.

В результате пожара в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. СК рассматривает несколько версий причины пожара, среди которых - отключение неисправной пожарной сигнализации.