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Знаменитости вспоминают Людмилу Сенчину

26 января 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменитости вспоминают Людмилу Сенчину
фото: globallookpress.com

Народную артистку Людмилу Сенчину вспоминают ее коллеги певцы, артисты, музыканты, поэты.  Певица Юлия Савичева, которой довелось выступать с Людмилой Сенчиной дуэтом, петь знаменитую "Золушку", сказала: "Для меня была большая честь находиться с вами на одной сцене, Людмила Петровна. Мои искренние соболезнования родным и поклонникам". 

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Савичева выложила в Инстаграм фото с Людмилой Сенчиной и написала: "Впервые мы познакомились в далёком 2006 году на премии "ТЭФИ". Мы решили соединить знаменитую песню Золушки и главную песню из сериала "Не родись красивой". Людмила очень внимательно слушала, как я исполняла золушкину партию, и делала нечастые, но точные замечания по исполнению. Какое же это редкое сегодня качество для артиста - так трепетно относиться к своему делу. Я помню, как она переживала, выходя на сцену. Каждый раз меня это восхищало".

По словам Юлии, Сенчина "была потрясающе самоироничным и светлым человеком". "Помню, как во время грима она сказала: "Сейчас наложат на меня килограмм штукатурки и буду на твоём фоне выглядеть очень даже ничего", а я не переставала делать ей комплименты, потому что выглядела она всегда прекрасно и очень молодо. Именно поэтому сегодня я не сразу поверила в эту ужасную новость. Никто не знал, никто, наверное, кроме самых близких, не мог даже и подумать о болезни прекрасной Артистки", - рассказывает Савичева.

Автор "Золушки" - песни, ставшей визитной карточкой Людмилы Петровны, поэт Илья Резник назвал артистку одной из главных исполнительниц его песен. По признанию Резника, Сенчина никогда не оставляла без ответа его просьбы. Поэт считает смерть Людмилы Сенчиной невосполнимой потерей, - сообщает "Свободная пресса".

Легендарный певец Лев Лещенко считает, что россияне будут ещё долго слушать задушевные песни артистки.
Людмилы Сенчиной не стало утром 25 января. Она тяжело болела.

 

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