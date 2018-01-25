Обнародована последняя воля певицы Людмилы Сенчиной

Днем в четверг, 25 января, была обнародована последняя воля знаменитой российской певицы Людмилы Сенчиной. Артистка скончалась сегодня утром после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Генеральный директор Театра музыкальной комедии, где Сенчина в юности была солисткой, Юрий Шварцкопф сообщил, что в завещании певицы указано предпочтительное место захоронения – Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге. Предполагается, что траурная церемония состоится в грядущее воскресенье, 28 января.

Как отмечает РИА "Новости", утром пройдет панихида в ТЮЗ, затем запланировано отпевание во Владимирском соборе, а только потом гроб с телом Людмилы Сенчиной доставят на место упокоения. Все ключевые вопросы, связанные с похоронами, решатся в течение сегодняшнего дня.