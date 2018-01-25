Назван диагноз Сенчиной, из-за которого она полторы недели назад впала в кому

Вечером в четверг, 25 января, стало известно, какое заболевание стало причиной смерти певицы Людмилы Сенчиной. Подробности о состоянии артистки в последние дни жизни рассказал поэт Илья Резник.

Ранее супруг Сенчиной Владимир Андреев сообщил, что его жена скончалась в возрасте 67 лет после длительной борьбы с тяжелым заболеванием. В ходе передачи "Пусть говорят" на Первом канале выяснилось, что знаменитость страдала от рака поджелудочной железы.

Резник подчеркнул, что буквально сегодня утром узнал – Людмила Сенчина находилась без сознания последние полторы недели.

Оказалось, что в декабре прошлого года певица призналась некоторым коллегам, что плохо себя чувствует, однако не переставала работать.