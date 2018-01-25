Известная российская певица Юлия Савичева сообщила, что не может поверить в то, что Людмилы Сенчиной больше нет. Выяснилось, что артистки познакомились в рамках премии "ТЭФИ" в 2006 году.

Впоследствии певицы решили соединить композиции "Золушка" и "Если в сердце живет любовь" и исполнить их, поменявшись "ролями". Юлия отметила, что Людмила очень внимательно слушала, как она поет легендарную песню о хрустальных башмачках, делая изредка очень меткие замечания.

По словам Савичевой, Сенчина была невероятно светлым человеком и с большой иронией относилась сама к себе. Певица подчеркнула, что для нее было большой честью выступать на одной сцене с народной артисткой России. Юлия выразила свои соболезнования семье и близким усопшей.



