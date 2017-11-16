Божена Рынска как и актер Дюжев считает, что среди россиян есть "быдло и жлобье"
16 ноября 2017, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]
Светский обозреватель Божена Рынска встала на защиту актера Дмитрия Дюжева. Дюжев подвергся критике после того, как пожаловалась на россиян, с которыми он оказался в аэропорту. Актер высказал мнение, что эти люди заслуживают "лабуду и туфту".Божена Рынска лично знакома с Дмитрием Дюжевым. По словам журналистки, "он, и жена - воспитаннейшие, мягчайшие люди". "Вежливее Димы вообще нет, наверное, человека в Москве. Это натуральное облако в штанах", - нарисала Божена в "Фейсбук". Сама она начала пост с непечатных слов.
Рынски возмутилась, что Дюжев оправдывался перед другими пассажирами, а не цыкнул на них сразу.
По словам Дюжева, он разочаровался в гражданах России, когда встретился с ними лицом к лицу в аэропорту.
Актер Михаил Богдасаров отреагировал на высказывание своего коллеги.