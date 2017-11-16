Актер Богдасаров посоветовал высказавшемуся о россиянах Дюжеву сменить тон

Актер Михаил Богдасаров отреагировал на высказывание своего коллеги Дмитрия Дюжева, заявившего о том, что российский зритель достоин только плохого кинематографа.

В разговоре с РЕН ТВ Богдасаров отметил, что считает Дюжева талантливым артистом. При этом ему, по мнению собеседника телеканала, нужно «поменять тон» и попытаться поставить себя на место простых россиян, которые тоже хотели улететь.

Ранее Дмитрий Дюжев заявил, что россияне заслуживают низкокачественной сериальной продукции, которую демонстрируют отечественные телеканалы. Этот вывод актер сделал после инцидента в аэропорту, где ему не уступили место в очереди пассажиры экономкласса.