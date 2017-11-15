Дмитрий Дюжев заявил, что российский зритель заслужил дешевые сериалы

Популярный актер Дмитрий Дюжев заявил, что разочаровался в своих российских зрителях, которые отводят ему место "в последнем вагоне". Зрители заслуживают "туфту и лабуду", которую они смотрят. Воспитание «недовоспитанных»

Российский зритель заслуживает низкокачественных фильмов и сериалов за то, что не уступает звездам место в очереди. По словам Дюжева, он разочаровался в гражданах России, когда встретился с ними лицом к лицу в аэропорту. В очереди на регистрацию выяснилось, что у большинства билеты в эконом-класс. Тогда Дюжев решил пройти вперед, однако выслушал поток возмущений и упреков в том, что он якобы считает себя лучше других. Артист подчеркнул, что всего лишь хотел воспользоваться преимуществами, за которые платил, покупая дорогие билеты.

Эта неприятная ситуация очень задела Дмитрия. Популярный актер признался в интервью латвийскому телевидению: его разочаровало, что для таких людей он рискует жизнью на съемках и старается честно проживать свои роли. По его словам, он всегда думал, что зрители являются порядочными и образованными людьми. Однако очутившись в очереди на самолет, он понял, что это не так

Он добавил, что такая публика будет довольствоваться "лабудой и туфтой", которую ему предлагают телеканалы, и усомнился в положительном образе россиянина.

Дмитрий Дюжев известен по таким фильмам и сериалам, как "Бригада", "Остров", "Жмурки", "Мне не больно". В последние годы артист пробует себя в качестве режиссера.