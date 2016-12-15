Шэрон Стоун прибегает к крайним мерам ради внимания мужчин

Легендарная голливудская актриса, одна из самых красивых женщин планеты Шэрон Стоун прилагает максимум усилий, чтобы выглядеть шикарно ради своего будущего возлюбленного.

Звезда зачастила к пластическому хирургу и поэтому в свои 58 лет выглядит очень молодой и свежей. Буквально недавно журналисты заметили Шэрон Стоун выходящей из клиники знаменитого врача Бернарда Марковича. Журналисты заметили, что лицо актрисы выглядит очень гладким и подтянутым, а губы кажутся пухлее, передает интернет-портал radar.online.

У кинодивы уже давно не было серьезных отношений, однако с такой внешностью ее шансы на счастливый роман значительно увеличиваются.