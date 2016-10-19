Секс-символ Голливуда остается в тренде: актриса Шэрон Стоун демонстрирует свою подтянутую фигуру во время игры в пляжный волейбол. Пользователи соцсетей признаются, ч то время поистине не властно над Шэрон.

Более двух десятков лет назад Шэрон Стоун была самой сексуальной блондинкой Голливуда, но и в свои 58 лет актриса «дает жару» на пляже в Малибу. 58-летнюю актрису ни за что не примешь за пенсионерку (по российским меркам): она отлично смотрится в купальнике и прекрасно знает это. В волейбол голливудская дива тоже играть умеет, но этого почитатели, похоже, не заметили…

Свои фотографии Шэрон выложила на страничке в Instagram.















