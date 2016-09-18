Анджелина Джоли и Брэд Питт начали бракоразводный процесс

Звезды Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт, воспитывающие шестерых детей, начали бракоразводный процесс. По слухам, актер после развода уедет в Европу и обоснуется в Хорватии.

Американские СМИ периодически разводят актерскую пару. О том, что Джоли и Питт не отмечали знаменательное событие - вторую годовщину свадьбы - на днях написал таблоид Inquisitr.

Джоли надеялась отметить день бракосочетания с мужем и детьми, но накануне супруги в очередной раз поссорились. В этот день Питта с друзьями видели в Хорватии. Говорят, актер присматривал себе жилье в европейской стране. Квартиру на побережье Адриатического моря он выбрал маленькую. И это доказывает, что жить со своей большой семьей Питт там не собирается.

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